إيطاليا: انتظار وصول 303 مهاجرين إلى ميناء تراباني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن ميناء تراباني ينتظر وصول سفينة تقل 303 مهاجرين، تم انقاذهم خلال الايام الاخيرة في قناة صقلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن “نهار أمس وحده، شهد وصول أكثر من 400 شخص الى صقلية”، بينما “توجّب على سفينة (أكواريس) التي تستأجرها منظمة الإنقاذ في البحر المتوسط (Sos Mediterranee)، وتديرها بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، أن تواجه السبت، أسوأ أيام عملها منذ بدء مهمتها في منطقة وسط البحر المتوسط ​في شباط/فبراير 2016″، وفقا لرجال الإنقاذ.

وتابع رجال المنظمتين المذكورتين أنه “بعد أن كانت (أكواريس) عند الفجر، شاهدا مباشرا وعاجزا عن التدخل، لاعتراض خفر السواحل الليبي في مياه قناة صقلية المضطربة لقارب هجرة مطاطي، عُهدت إلى السفينة مهمة إنقاذ قارب آخر كان على وشك الغرق في المياه الدولية الليبية”.

وذكرت المنظمتنان أنه “تم إنقاذ 98 شخصا، وانتشال جثتين لامرأتين، فضلا عن فقدان أثر أشخاص عديدين”، وأنه “15 من الناجين أخلوا الى المستشفى بطائرة مروحية وبشكل طارئ، بينهم 6 أطفال لإستنشاقهم مياه البحر”.

وخلصت المنظمتان الى القول إنه “بعد هذا اليوم المأساوي بشكل مزدوج، لا تزال السفينة تبحث في منطقة الإنقاذ عن أي قوارب أخرى تواجه صعوبات”.