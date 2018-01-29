نتنياهو يبحث مع بوتين التنسيق بشأن سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين التنسيق بين الجيشين الاسرائيلي والروسي في سورية.

وقال نتنياهو للصحفيين، “أغادر الآن البلاد متوجها إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نلتقي بين الحين والآخر بهدف ضمان التنسيق العسكري الذي يجرى بين جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الجيش الروسي العاملة في سورية، وهذا تكلل بالنجاح حتى اليوم ومن المهم أنه سيستمر في التكلل بالنجاح”.

واضاف “سأبحث مع الرئيس بوتين المحاولات الإيرانية غير المتوقفة للتموضع عسكريا في سورية”، الأمر الذي “نرفضه بشدة ونعمل ضده أيضا”، وخلص نتنياهو للقول “كما سنبحث المحاولة الإيرانية لتحويل لبنان إلى موقع كبير للصواريخ، إلى موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة ضد دولة إسرائيل، ما لن نحتمله”.