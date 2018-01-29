بلجيكا: رئيس الوزراء يبدأ زيارة رسمية لموسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يتوجه رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، بعد ظهر اليوم إلى روسيا في زيارة رسمية تستمر يومين.

وتندرج في إطار توجه أوروبي بات أكثر وضوحاً نحو إعادة العلاقات مع موسكو رغم العقوبات المتبادلة والخلافات القائمة على خلفية الملف الأوكراني وخاصة بعد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

ومن المقرر أن يلتقي ميشيل بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، حيث سيتم تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية مثل الوضع في سورية، أوكرانيا، مستقبل أوروبا، محاربة الإرهاب وكذلك الهجرة.

وتحتل العلاقات الثنائية بأطيافها المختلفة مكاناً هاماً أيضاً في المحادثات التي سيجريها ميشيل مع القادة الروس.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي قد عبر في أكثر من مناسبة عن تأييده لفكرة استئناف العلاقات بين بروكسل وموسكو رغم استمرار التوتر، رغبته في اتباع استراتيجية مختلفة، قائلا إنه “يجب الإبقاء على قنوات حوار حقيقية مع الطرف الروسي، والاستماع إلى الطرف الآخر مهما كان الخلافات”، حسب كلامه.

كما سيلتقي المسؤول البلجيكي، العديد من مواطنيه الذين يستثمرون في روسيا، كما يلقي كلمة باللغة الفرنسية أمام طلبة المعهد العالي للدراسات الاقتصادية، وحسب مصادر حكومية، “سيحدثهم عن أوروبا ربما بشكل مختلف عما يسمعونه في بلدهم”.

ولا يعتبر ميشيل المسؤول الأوروبي الأول الذي يشرع بإجراء اتصالات رسمية مع روسيا، فقد سبقه إلى ذلك العديد من قادة الاتحاد، خاصة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية البلجيكية أن رئيس الدبلوماسية ديديه ريندرز، سيقوم بزيارة مماثلة لموسكو وسوتشي الشهر القادم لإجراء لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وإطلاق اللجنة الاقتصادية الثلاثية بين بلجيكا – لوكسمبورغ – روسيا.