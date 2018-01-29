سياسية يمينية إيطالية: سنهدم أحياء الصفيح التي يبنيها المهاجرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وعدت سياسية يمينية إيطالية بأن حزبها إن وصل الى الحكم، سيهدم الأحياء المكونة من منازل الصفيح التي يبنيها المهاجرون.

وأضافت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، في تصريحات متلفزة الاثنين، أن “الرأسمالية الكبرى تحتاج إلى العبيد لخفض حقوق العمال الذين يتمتعون ببعض الضمانات”، وإن “وصلنا إلى الحكم، فبرنامجنا يشتمل على الإعادة القسرية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم”، والذين “لن يدخلوا الى بلادنا مجددا طالما كنا في الحكومة”، لذلك “فإننا سندمر مدن الخيام والصفيح التي يقيم فيها هؤلاء اليائسين”.

وأشارت ميلوني الى أن “كل هذه الأماكن النائية، التي لا يدخلها القانون، والتي تعرف جميع الإدارات أين هي وعلى دراية بها، سنفككها وسنرسل سكانها بعيدا”، وذلك “من أجل مصلحتهم الخاصة أيضا”، واختتمت بالقول “أي كل أولئك الذين لا حق لهم بالبقاء في إيطاليا”.

هذا وتخوض جورجا ميلوني الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر أن تجري في الرابع من آذار/مارس المقبل، ضمن إئتلاف يمين الوسط الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني على رأس حزبه (فورتسا إيتاليا)، والى جانب حزب رابطة الشمال بزعامة ماتّيو سالفيني.