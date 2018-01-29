الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب: جاهزون للتعامل مع أي إجراءات تجارية أمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي على تمسكه بتجارة خارجية عادلة، منفتحة وقائمة على أسس قانونية واضحة تؤدي إلى فائدة جميع الأطراف.

ويفند الاتحاد الأوروبي عبر هذا الموقف، الذي عبر عنه اليوم المتحدث باسم المفوضية، ماغاريتس شيناس، كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيه بـ”غير العادلة” طريقة تعامل أوروبا مع صادرات بلاده إلى أسواق دولها الأعضاء.

كما هدد ترامب، بشكل مبطن، دول الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية.

ولم ترق التهديدات الأمريكية بالطبع للأوروبيين، حيث ذكر المتحدث بإسم الجهاز التنفيذي الاوروبي أن “مفاهيمنا التجارية لا تقوم على طرف رابح وآخر خاسر، فنحن نعمل ضمن إطار تحقيق الربح للجميع”، على حد تعبيره.

وشدد شيناس على أن الاتحاد الأوروبي جاهز لاتخاذ إجراءات فعالة وسريعة في حال تعرضت صادراته لأي قيود أو عقوبات من الطرف الأمريكي، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وكانت المفاوضات بين الطرفين الأوروبي والأمريكي حول اتفاق للتجارة والشراكة عبر الأطلسي قد توقفت منذ وصول الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة، بسبب ما يعتبره الأوروبيون ميلاً واضحاً من طرف شريكهم نحو الحمائية والانعزال.

وفي هذا الإطار، أكد الجهاز التنفيذي الأوروبي المخول التفاوض مع الشركاء الدوليين لعقد اتفاقات شراكة، أن المفاوضات متوفقة بالفعل بانتظار توفر الإرادة المشتركة والأجواء المناسبة لاستئنافها.

وسبق لرئيس المفوضية جان كلود يونكر، أن أخبر ترامب، عندما زار الأخير بروكسل العام الماضي، استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شراكة طموح وعادل ومتوازن.