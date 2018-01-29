رئيس الاعلى للدولة في ليبيا: خطوة مجلس النواب قفزة في الهواء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- إنتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي، أداء محمد الشكري اليمين القانونية أمام مجلس النواب، تمهيدا لممارسة مهامه محافظا لمصرف ليبيا المركزي، خلفاً للصديق الكبير .

وحذر السويحلي في تغريدة من أن “خطوة مجلس النواب اليوم هي قفزة في الهواء سيكون مصيرها الإخفاق كسابقاتها من الخطوات الفردية التي يدفع ثمنها المواطن الليبي”، مُشددًا على “عدم شرعية أي جسم أو قرار أو إجراء خارج الإتفاق السياسي الليبي”.

كما دعا رئيس الأعلى للدولة أعضاء النواب إلى” الإستفاقة وتغليب مصلحة الوطن، التي لن تتحقق إلا بالتوافق والشراكة الكاملة”.

وكان الاعلى للدولة رفض انتخاب النواب الليبي للشكري في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي محافظا للمصرف المركزي، معلنا أن الصديق الكبير “باق فى منصبه إلى حين البت فى المناصب السيادية حسبما جاء فى المادة 15 من الاتفاق السياسى”. كما نوه بأن “التعامل مع مجلس النواب كمؤسسة تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسى فقط وتلتزم بنصوصه ولا شرعية لما يتناقض مع ذلك”.