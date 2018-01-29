سانت ايجيديو: “ممرات إنسانية” تحمل 30 لاجئ سوري الى روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية إن من المقرر أن تصل غداً الى مطار روما الدولي (ليوناردو دافنتشي) مجموعة من 30 لاجئ سوري في إطار مشروع “ممرات إنسانية”.

وقالت الجماعة الكاثوليكية في بيان الاثنين، أنه “سيكون باستقبال اللاجئين كل من رئيس جماعة سانت إيجيديو ماركو إيمبالياتسو، ورئيس اتحاد الكنائس الإنجيلية والكنيسة الولدنيسية في إيطاليا، الراعي لوكا ماريا نيغرو، ونائب وزير الخارجية ماريو جيرو، وممثلين عن وزارة الداخلية”.

وذكر البيان أن “من المتوقع وصول 30 شخصا، بينهم عدد من القاصرين، والذين سينطلقون فجر يوم غد من بيروت في أول ممر انساني للبروتوكول الثاني الموقع بين معدّي المشروع (جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية واتحاد الكنائس البروتستانتية في ايطاليا، والكنيسة الولدنيسية)، ووزارتي الداخلية والخارجية، والذي تم توقيعه لأجل السنتين الجارية والمقبلة، لصالح ألف لاجئ آخرين”.

وذكّر بيان سانت إيجيديو بأنه “بفضل البروتوكول الأول الذي وُقّع عام 2016، وصل إلى إيطاليا حتى الآن ألف شخص بالفعل”، وذلك “بواسطة طريق آمنة وقانونية، تهدف إلى إنقاذ أرواح الناس ومحاربة أعمال المتاجرين بالبشر”.

وخلصت الجماعة الكاثوليكية الى القول إن “المشروع أصبح نموذجا لأوروبا، لدرجة أنه تم إطلاقه في فرنسا وبلجيكا أيضا”، وأن “هناك اليوم 40 سوريا آخر انطلقوا من بيروت إلى باريس”، وأن “جميع الأسر ستستضاف وفقا لنموذج الاستقبال الواسع النطاق (في مختلف أقاليم البلاد) وستبدأ مسيرة اندماجها في بلدانها الجديدة”.