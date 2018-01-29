الداخلية الإيطالية: طرد مواطن تونسي لأسباب أمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن طرد مواطن تونسي من على التراب الوطني لأسباب تتعلق بأمن الدولة.

وذكر بيان لمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) الاثنين، أن “عملية الطرد هذه هي السادسة لعام 2018″، وأن “243 شخصا طردوا من خلال مرافقتهم الى بلدانهم، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2015 حتى اليوم، بسبب إنجرافهم نحو بيئات التطرف الديني”.

وأوضحت المذكرة أن “الأمر يتعلق بمواطن تونسي (41 عاما)، كان محتجزا في سجن باليرمو لجرائم تتعلق بترويج المخدرات”، والذي “أبلغت عنها إدارة شؤون السجون لممارسته أعمال قمع وأنشطة تبشيرية تهدف الى جرف أحد مواطنيه نحو التطرف”.

وذكر البيان أنه “اتضح على وجه الخصوص، أن الرجل، حرض مواطنه على عدم العمل داخل السجن في خدمة الكفار، بل بالأحرى تسخير نفسه لخدمة الإرهابيين حال خروجه من السجن”. ولهذه الأسباب “أعيد المواطن التونسي الى بلاده حال الإفراج عنه”، لإنتهاء فترة محكوميته، حيث “تم ترحيله على متن طائرة من مطار روما الدولي”، بضاحية فيوميتشينو.