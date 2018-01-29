ليبرمان: لا نرغب بحرب ثالثة في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان انه لا يرغب في خوض حرب ثالثة ضد لبنان.

واضاف في مستهل جلسة كتلة حزب (إسرائيل بيتنا) الذي يتزعمه في الكنيست الإسرائيلي، “هناك ما يكفي من وسائل لتجنبها” في إشارة إلى الحرب.

وذكر ليبرمان “إن إسرائيل تستخدم كل الوسائل السياسية والأخرى من اجل منع تحويل لبنان الى مصنع كبير لإنتاج الصواريخ”.

وقال ليبرمان “تسعى إيران إلى تحويل لبنان إلى مصنع كبير لإنتاج الصواريخ والى إقامة بنى تحتية ضد إسرائيل في سورية وتعزيز البنى التحتية لحركة حماس”.

ولكنه أضاف مستدركا “إسرائيل تعلم علم اليقين من له ضلع في انتاج الصواريخ في لبنان ولن تسمح لإيران بالتموضع في سورية وستقضي على أنفاق حماس”، على حد وصفه.

