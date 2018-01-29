رئيس الوزراء الايطالي يقترح إنشاء مكتبة للدراسات الاسلامية في باليرمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني عن مبادرة لإقامة “مكتبة كبيرة للدراسات الإسلامية في مدينة باليرمو”، كـ”علامة للحوار الذي نحن بحاجة إليه”، على حد تعبيره.

واقترح جينتيلوني أن تحمل المكتبة إسم (جورجيو لا بيرا)، وهو شخصية سياسية كاثوليكية صقلية، نظم في خمسينيات القرن الماضي، بوصفه عمدة لمدينة فلورنسا حينها، أول ندوات متوسطية للحوار شارك فيها عرب وإسرائيليون.

وأشار جينتيلوني إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تشكل “اليوم، أكثر من أي وقت مضى، المنطقة الاهم، على الاطلاق، في العالم لتحديد مصيرنا”.

واضاف، في حديث من مدينة باليرمو حاضرة إقليم صقلية، “منطقة المتوسط لم تشهد على الارجح في السابق وضعا كالحالي، حيث كانت القوى العظمى ضامنة لنظامها، الذي يهتز الآن نظرا لعدة عوامل دولية”.

وقال “إيطاليا تستثمر في منطقة البحر المتوسط وفي أفريقيا، وليس لأننا نعتقد أنها أعمال تجارية رابحة، بل لأننا نريد الاستثمار في الحوار والسلام. وبوسع باليرمو أن تلعب دورا استثنائيا” في هذا الصدد.