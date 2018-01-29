تفويض الوفد الأوروبي ببدء مفاوضات المرحلة الانتقالية مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعطى وزراء الشؤون الأوروبية والخارجية في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لوفدهم المفاوض للشروع بتحديد ملامح المرحلة الانتقالية مع بريطانيا والتي ستبدأ ما بعد تاريخ خروجها من الاتحاد.

وتبنى وزراء الدول الـ27 في اجتماعهم اليوم في بروكسل الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من المفاوضات والتي تشمل في آن واحد كل مسائل وآليات الانسحاب وأطر المرحلة الانتقالية التي طالبت بها بريطانيا والمفترض أن تكون محدودة زمنياً.

وستسمح هذه المرحلة للبريطانيين بتحضير تشريعاتهم ومؤسساتهم وشركاتهم ومواطنيهم للإقلاع بمفردهم بوصف بريطانيا دولة خارج التكتل الموحد.

وينص التفويض الممنوح لرئيس الوفد المفاوض ميشيل بارنييه، على أن تبقى القوانين والتشريعات الأوروبية سارية المفعول في بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية، وأن تحترم لندن خلالها كل مقتضيات السوق المشتركة، مع ضمان الحريات الأربع، والاتحاد الجمركي، مع الإبقاء على صلاحيات محكمة العدل الأوروبية.

وتعطي المرحلة الانتقالية الحق لبريطانيا ببدء التشاور مع أطراف خارجية حول أمور تجارية.

وفي هذا الصدد، أكدت كاتارينا زاهاريفا، نائبة وزير خارجية بلغاريا، والتي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، أنه لن يحق لبريطانيا حضور أي اجتماع لأي هيئة مؤسساتية أوروبية خلال المرحلة الانتقالية، “مالم يتم ذلك بناء على دعوة خاصة وبموافقة الدول ال27 المتبقية”، وفق كلامها.

وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بالاشتراك مع ميشيل بارنييه، أن على بريطانيا الاستمرار في الالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والشركاء الدوليين خلال المرحلة الانتقالية، إلا إذا كان للأطراف الشريكة رأي آخر.

ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الانتقالية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، ولكن “هناك هوامش مرونة من التفويض الذي تم تبنيه اليوم، ولكن من مصلحة الجميع الالتزام بالجدول الزمني المحدد”، على حد تعبير المسؤولة البلغارية.

هذا ومن المنتظر أن يعكف الوفدان المفاوضان، الأوروبي والبريطاني، خلال الأشهر القادمة، على إنهاء مفاوضات الانسحاب بكافة تفاصيلها والاتفاق على مقتضيات المرحلة الانتقالية، ليصار إلى إصدار وثيقة تتضمن نص الاتفاق الرسمي حول الأمرين بالإضافة إلى إعلان سياسي حول شكل العلاقة المستقبلية.

ومن المتوقع أن يتم إصدار الوثائق الانفة الذكر خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر هذا العام لافساح المجال أمام مختلف برلمانات الدول الأعضاء والبرلمانيين الأوروبي والبريطاني بالتصديق عليها لتصبح سارية المفعول اعتباراً من 29 آذار/ مارس 2019 عند حلول الساعة الحادية عشر بتوقيت غرينتش.