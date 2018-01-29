المفاوض الاوروبي: لا مرحلة انتقالية مع بريطانيا بدون اتفاق على آليات الانسحاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد ميشيل بارنييه، رئيس الوفد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أن بدء المرحلة الانتقالية الفعلي يتطلب بشكل حتمي الانتهاء من الاتفاق على كافة آليات الانسحاب.

وأشار بارنييه، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إلى أن الأشهر القادمة ستشهد مفاوضات مكثفة مع الطرف البريطاني للانتهاء من كل المواضيع المتعلقة بانسحاب بريطانيا من التكتل الموحد بالإضافة إلى المرحلة الانتقالية، فـ”لا مرحلة انتقالية ما لم ننته من كل المواضيع المتعلقة بالانسحاب”، حسب كلامه.

وكان بارنييه يتحدث بعد أن تبنى وزراء الشؤون الأوروبية في الدول الـ27 وثيقة خطوط عريضة لمفاوضات المرحلة الانتقالية مع بريطانيا والتي يفترض أن تبدأ بعد خروجها مباشرة من الاتحاد وتمتد حتى نهاية عام 2020.

وأوضح أن المرحلة الانتقالية ستساهم في تعزيز استقرار المؤسسات والشركات والأفراد على ضفتي المانش وستجنب الجميع الاضطراب الناجمة عن انسحاب مفاجئ.

ولفت بارنييه النظر إلى أن مفاوضات الانسحاب لم تنته بعد وأن على الوفدين الأوروبي والبريطاني التوافق على مواضيع تتعلق بالملكية الفكرية وحماية المعطيات الشخصية وغيرها من المسائل المتعلقة بالانسحاب.

وشدد على أن مفاوضات المرحلة الانتقالية لا تشمل الاتفاق على شكل العلاقة المستقبلية، وقال “ننتظر من بريطانيا أن توضح لنا شكل العلاقة التي تريدها معنا بعد أن تصبح دولة جارة”، على حد تعبيره.

ولكنه نوه بأن الاتحاد يرغب باتفاق شراكة تجارية مع بريطانيا بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون في مسائل الأمن والسياسة الخارجية والدفاع.

وناشد المفاوض الأوروبي الطرف البريطاني حسن استغلال الوقت المتبقي من أجل التوصل إلى انسحاب منظم يحقق مصلحة كافة الأطراف.