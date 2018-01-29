قيادي في حزب برلسكوني: نريد تشكيل حكومة مع كل أحزاب يمين-الوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفي قيادي في حزب فورتسا إيتاليا (إيطاليا إلى الأمام) بقيادة سيلفيو برلسكوني، إئتلافا حكوميا ليمين-الوسط بعد إنتخابات الرابع من آذار/مارس المقبل، لا يشمل حزب رابطة الشمال، المشكك في الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ، ماوريتسيو غاسباري، في تصريح لإحدى قنوات التلفزة الحكومية مساء الاثنين “أنطونيو تاياني (رئيس البرلمان الأوروبي ومرشح برلسكوني لرئاسة لرئاسة الوزراء) قال نحن نريد الفوز في الانتخابات كتحالف يمين-وسط متكامل، يشمل حزبي رابطة الشمال وإخوة إيطاليا” اليمينيين.

وأضاف “إذا لم ننل 40 من أصوات الناخبين (الأغلبية البرلمانية اللازمة لحكم البلاد)، فينبغي إعادة الانتخابات كما حدث في إسبانيا”.