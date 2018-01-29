عريقات: الرئيس عباس وملك الأردن ينسقان للحد من اضرار قرار ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- عمان- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إن جهودا كبيرة تبذل للحد من الأضرار التي تسبب بها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال، اثر اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان اليوم، “هناك موقف مشترك بشأن القدس وقرار الرئيس ترامب ليس فقط رفض القرار وانما هناك كما لاحظتم جهود جلالة الملك وجهود الرئيس في الاتحاد الأوروبي ومع روسيا والصين ومع اليابان والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي”.

واضاف للصحفيين “هناك جهود جبارة تبذل الآن للحد من الضرر قد تكون فترة صعبة جدا وعصيبة لنا كعرب. فالمسائل ليست سهلة ولكن هناك اجماع دولي الآن يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات العلاقة هي ما تستند اليه الاردن وفلسطين في تحركهما المشترك مع الاشقاء العرب ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين والاتحاد الافريقي وباقي الدول”.

وتابع عريقات “اليوم تم الاتفاق على التنسيق الاجتماع الوزاري العربي القادم والقمة العربية اضافة إلى تحرك على مستوى مجلس الامن والجمعية العامة بهدف الحصول على اعترافات بدولة فلسطين ومنع أي دولة في العالم من نقل سفارتها إلى القدس او الاعتراف بالقدس عاصمة”.