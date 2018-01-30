أزمة كاتالونيا: حلقة جديدة في سلسلة المواجهات بين مدريد وبرشلونة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تتهيأ السلطات في كل من مدريد وبرشلونة لجولة جديدة من المواجهات القضائية والتوترات السياسية، إذ يحين اليوم موعد اختيار الرئيس الجديد لإقليم كاتالونيا بموجب الانتخابات التي جرت في الإقليم في أواخر العام الماضي، وأدت إلى فوز الأحزاب الانفصالية المناهضة للحكومة المركزية.

وتكمن المشكلة أن المرشح الوحيد لهذا المنصب هو كارلوس بوجديمون، الموجود في بروكسل منذ أشهر على خلفية ملاحقة السلطات الاسبانية له بتهم تتعلق بالتمرد والعصيان.

وكانت العلاقات بين الحكومة المركزية في مدريد وإقليم كاتالونيا قد شهدت توتراً خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ أدى إعلان انفصال الإقليم من جانب واحد في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى قيام السلطات الاسبانية بملاحقة الساسة الانفصاليين وسجن بعضهم وتفعيل المادة 155 من الدستور ووضع اليد على منطقة كاتالونيا، أي تعليق الحكم الذاتي الممنوح لها.

ولجأ كارلوس بوجديمون، الرئيس السابق للإقليم والمرشح الحالي للرئاسة إلى بروكسل، ما جعله خارج الأطر الشرعية بالنسبة لحكومة مدريد وللاتحاد الأوروبي أيضاً.

وبموجب القوانين المرعية في اسبانيا لا يمكن اختيار رئيس الإقليم إلا بوجود المرشح شخصياً في البرلمان، وهو الأمر الذي لا يمكن لبوجديمون، عملياً فعله، إذ أنه يخشى الاعتقال فور وصوله إلى إسبانيا.

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لتأكيد رأيه بأن أي انتخاب غيابي لرئيس الإقليم باطل قانونياً.

وتعليقاً على هذا الوضع، صرح بوجديمون من مكان تواجده في بروكسل، بأن الحكومة الاسبانية تمنعه من ممارسة حقه القانوني، حيث قال “مدريد تقوم بكل ما تستطيع لوضع العراقيل ومنع البرلمان الكاتالوني من ممارسة الديمقراطية واختيار رئيس الإقليم”.

ولا أحد يعرف حتى اللحظة، وقبل عدة ساعات من موعد جلسة البرلمان الكاتالوني، ما إذا كان بوجديمون سيتحدى قرار السلطات الاسبانية ويتوجه إلى برشلونة، أم أنه سيتراجع عن قراره بالترشح لرئاسة الإقليم لحل الأزمة سلمياً.

إلى ذلك، تقول مصادر مطلعة أن بوجديمون يسعى لإضعاف صورة مدريد على المستويين الأوروبي والدولي، وإظهارها بشكل الدولة العاجزة عن احترام الديمقراطية.