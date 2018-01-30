ندوة بمجلس الشيوخ الايطالي حول الوضع في “كردستان السورية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تستضيف “قاعة الناصرية” بمقر مجلس الشيوخ الايطالي في العاصمة روما اليوم الثلاثاء ندوة حول “الوضع في كردستان السورية والهجوم على روج افا”، في إشارة إلى عملية (غصن الزيتون) التركية العسكرية على عفرين، بين الجيش التركي والجيش السوري الحر (المعارضة المسلحة ضد النظام السوري) من جهة ووحدات حماية الشعب الكردية من جهة أخرى.

ويدير الندوة، حسبما جاء في بيان بهذا الصدد، المسؤول عن التعاون الدولي في الحزب الديمقراطي الايطالي، السيناتور روبرتو كوسيانشيتش.

ويخاطب الندوة الرئيس المشارك لحركة “المجتمع الديمقراطي”، آسيا عبدالله وممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في السويد، شيار علي، سكرتير المعهد الدولي للثقافة الكردية في روما، سوران أحمد، إضافة إلى رئيس المجموعة البرلمانية الايطالية للصداقة مع الشعب الكردي، جوزيبي رومانيني.