إعادة فتح السفارة الإسرائيلية بالأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعادت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، فتح سفارتها في العاصمة الأردنية عمان بعد أن تم إغلاقها منذ شهر تموز/يوليو الماضي اثر حادثة قتل مواطنين أردنيين برصاص حارس أمن إسرائيلي في السفارة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إنه تم اعادة فتح السفارة تدريجيا بدءا من صباح اليوم.

وعاد موظفون في السفارة للإلتحاق بأماكن عملهم، ومع ذلك فإنه يتعين على وزارة الخارجية الإسرائيلية اختيار دبلوماسي جديد لتولي منصب السفير في العاصمة الأردنية.

وكان تم إغلاق السفارة بعد أن اطلق حارس أمن فيها النار على مواطنين أردنيين إثنين ما أدى إلى مقتلهما.

ونشبت أزمة بين الأردن وإسرائيل على خلفية الحادث إلى أن تم الإتفاق قبل اسبوعين على دفع إسرائيل تعويضات مالية بقيمة 5 ملايين دولار لعائلتي المواطنين الأردنيين وتقديم إعتذار رسمي على الحادث وعدم إعادة السفيرة الإسرائيلية عنات شلاين إلى منصبها.

واعلنت إسرائيل أيضا انها تقوم بالاجراءات القانونية مع الحارس الإسرائيلي.