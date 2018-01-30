حركة خمس نجوم تطمئن المستثمرين: لا فوضى سياسية بإيطاليا بعد الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مرشح حركة خمس نجوم لرئاسة الوزراء، لويجي دي مايو أنه أبلغ المستثمرين الدوليين ورجال الأعمال وجميع القوى السياسية، والذين يشعرون بالقلق إزاء استقرار إيطاليا بعد انتخابات الرابع من آذار/مارس المقبل “أننا لن نترك إيطاليا عرضى للفوضى” السياسية إذا لم تسفر نتائج هذه الانتخابات عن أغلبية برلمانية واضحة لحكم البلاد.

وقال دي مايو خلال مقابلة مع إحدى قنوات التلفزة العامة صباح الثلاثاء “إذا أصبحنا القوة السياسية الاولى في البلاد ولكن بدون الحصول على الأغلبية المطلقة، فينبغي أن تسند إلينا الفرصة الاولى لبحث إمكانية تشكيل حكومة”، ولكنه أردف، منوها بأن قرار التكليف يرجع لرئيس الجمهورية جورجو ماتاريلا والذي “لا نسمح لأنفسنا مطلقا ممارسة الضغوط عليه”. وقال “المسألة هنا أنه يتعين على القوى السياسية، إذا لم تفرز الانتخابات أغلبية مطلقة، البحث عن نقاط تقارب أولا وتوفير شروط التكليف”.

وتعتبر هذه التصريحات تراجعا عن مواقف متشددة في استراتيجية الحركة، التي ترى نفسها نقيضا لكل الاحزاب السياسية التقليدية سواء كانت محسوبة على اليسار أو اليمين وترفض أي نوع من التحالفات معها.

يشار إلى أن دي مايو، قد أعلن في تصريحات سابقة أنه سيصوت لصالح خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي في حال إجراء استفتاء شعبي على غرار بريطانيا، ولكن استبعد فرضية إجرائه. وقال حينها “إذا وصلنا إلى قرار اجراء الاستفتاء، الذي أعتبره الملاذ الأخير، فمن الواضح أنني من مؤيدي الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أننا لم نجد اذن صاغية من أوروبا”.