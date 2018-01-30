ألفانو إلى أوكرانيا وروسيا، في أول مهمة للرئاسة الإيطالية لمنظمة الامن والتعاون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يستهل وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو اليوم الثلاثاء جولة تقوده إلى اوكرانيا وروسيا تستمر ثلاثة ايام، في أول مهمة له بوصف بلاده الرئيس الدوري الحالي لمنظمة الامن والتعاون فى اوروبا

وسوف يجتمع ألفانو غدا فى كييف مع نظيره الأوكرانى بافلو كليمكين. وبهذه المناسبة، ووفق مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الايطالية، سيشارك في الاجتماع الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مجموعة الاتصال الثلاثية الخاصة بتسوية النزاع في أوكرانيا مارتن سايداك ، ورئيس بعثة المراقبة المدنية التابعة للمنظمة بشرق أوكرانيا، السفير إيرتوغرول أباكان، إضافة إلى رئيس مركز منع الصراعات بالمنظمة، السفير مارسيل بيسكو.

وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفى مشترك لوزيري الخارجية الاوكراني والايطالي.

كما سيخاطب رئيس الدبلوماسية الإيطالية منتدى الأعمال الأوكراني-الإيطالي، قبل أن يستقبله رئيس الجمهورية، بيترو بوروشينكو. كما سيلتقي لاحقا رئيس الوزراء الأوكراني، فولوديمير غروسمان، قبل أن يغادر كييف متوجها إلى موسكو.