رئيس وزراء إيطالي سابق: علينا دعوة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية

روما – رأى رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، ماسيمو داليما أن على بلاده دعوة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وخلال تقديم مرشحي حزب (أحرار ومتساوون) في الخارج، بمقر الصحافة الأجنبية في روما الثلاثاء، أضاف القيادي في الحزب الذي انشق عن الحزب الديمقراطي، ماسيمو داليما “أود أن تكون إيطاليا في الصف الأمامي في مجال مطالبة بروكسل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية”.