مسؤولون من كاتالونيا: مدريد تمارس سلطة شبيهة بالاحتلال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر مسؤولون بإقليم كاتالونيا الاسباني المتواجدين في بروكسل، أن الحكومة المركزية في مدريد تسعى لمزيد من التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم الديمقراطي.

وأشاروا في تصريحات نقلها عنهم أحد محاميهم في العاصمة البلجيكية، إلى شعورهم بالتشاؤم، ” للأسف تتعرض برشلونة لممارسات تشبه الاحتلال من قبل الحكومة الاسبانية”، حسب قولهم.

ويأتي هذا الكلام في ظل التعقيد المتزايد للموقف، بعد قرار رئيس البرلمان الكاتالوني روجيه تورنت، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الإقليم إلى موعد غير محدد.

وكانت هذه الجلسة مقررة اليوم ولكن استحالة حضور المرشح الوحيد لمنصب الرئاسة كارلوس بوجديمون أدى إلى تأجيلها.

ولم يقترح رئيس البرلمان مرشحاً آخر غير بوجديمون، ما يزيد من تشنج الموقف، إذ كانت المحكمة الدستورية الاسبانية قد قضت بأن أي اختيار غيابي لرئيس الإقليم يعتبر لاغياً ولا قيمة قانونية له، ” لا يحق لحكومة مدريد و لا للمحكمة الدستورية إملاء إرادتهما علينا”، حسب كلام تورنت.

وكانت مدريد قد هددت باعتقال بوجديمون في حال وصل إلى الأراضي الاسبانية بسبب توجيه اتهامات له بالتمرد والعصيان.

ويذكر أن المدة القانونية الممنوحة لبرلمان كاتالونيا لانتخاب رئيس الإقليم تنتهي غداً الأربعاء، ما يجعل الوضع مفتوحاً على كافة الاحتمالات.

وكانت مصادر بلجيكية مقربة من بوجديمون قد أكدت أنه ووزراءه لا زالوا على الأراضي البلجيكية دون تحديد مكانهم بالضبط.