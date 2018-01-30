مبعوث ترامب يلتقي مسؤولين إسرائيليين وسط مقاطعة فلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- عقد مبعوث الرئيس الأمريكي للإتفاقات الدولية، جيسون غرينبلات خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين، وسط مقاطعة فلسطينية له.

فقد اشار غرينبلات إلى انه عقد أمس الإثنين “إجتماعا مثمرا جدا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطاقمه للبحث في جهود السلام”.

وذكر أيضا إنه اجتمع مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون ومنسق انشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يؤاف مردخاي. وقال غرينبلات “نافشنا قضايا اقتصادية تتعلق بعملية السلام”.

كما لفت المبعوث الأمريكي إلى انه التقى اليوم زعيم المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ. وقال غرينبلات بهذا الشأن “ناقشنا عدد كبير من القضايا بما فيها جهود السلام”.

ومن المقرر أن يشارك غرينبلات في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المقرر عقده غدا الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة النرويج والإتحاد الأوروبي.

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت مطلع الشهر الجاري تعليق الإتصالات مع الإدارة الأمريكية احتجاجا على القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

واقر مسؤول كبير في البيت الأبيض أنه لم تجر إتصالات سياسية فلسطينية-أمريكية منذ السادس من الشهر الماضي.

