بروكسل: اجتماع طارئ للجنة الاتصال لتنسيق المساعدات للفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تستضيف كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزيرة خارجية النرويج إين ايركسن سوريد، اجتماعاً طارئاً للجنة الاتصال لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين غداً في بروكسل.

وأشار المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس، إلى أن المشاركين سيبحثون كيفية تسريع آليات الدعم للفلسطينيين، حيث “يكتسب هذا اللقاء كل معناه في ظل التطورات الأخيرة المتصلة بالشرق الأوسط”، حسب كلامه.

وكانت موغيريني قد دعت للاجتماع الطارئ للجنة، التي ترأسها النرويج، في إطار عمل الاتحاد الأوروبي على التعامل مع تداعيات قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتهديده بقطع المساعدات عن الفلسطينيين.

وسيركز المشاركون في اللقاء على كيفية الاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية لتمكينها من بسط سيطرتها على كافة أراضيها، بما في ذلك قطاع غزة.

وكانت موغيريني قد أكدت في وقت سابق أن اللقاء سيتطرق كذلك إلى قرار آخير للرئيس الأمريكي يتعلق بتخفيض الدعم الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ولكنها ألمحت إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يعمد إلى سد النقص الأمريكي في المساعدات الممنوحة للفلسطينيين، مشددة في الوقت نفسه على تصميم الاتحاد بدوله ومؤسساته، على القيام بواجبهم تجاه السلطة والشعب في الأراضي الفلسطينية.

وتضم لجنة الاتصال 15 عضواً من دول ومؤسسات مالية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

هذا وتلتقي موغيريني مساء اليوم، بشكل منفصل، كلا من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية النرويج إين إريكسن سوريدي، في إطار التحضير لاجتماع اللجنة.