ليبيا: دعوة للقاء ثلاثي بين صالح والسويحلي والسراج لتجاوز الازمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- طالب عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي رؤساء مجلس النواب (عقيلة صالح) والأعلى للدولة ( عبد الرحمن السويحلي) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق (فائز السراج) بترتيب لقاء يجمعهم في القريب العاجل لحل الازمة السياسية الحاصلة في البلاد.

وأوضح لنقي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أنه “لابد من مجلس النواب ان يسارع في تصحيح الاختيار الاحادي للمنصب السيادي وهو تعيين محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي وأن يتم تشكيل لجنة مشتركة، خمسة أعضاء من الأعلى الدولة و5 من مجلس النواب لتعيين المناصب السيادية 7 ومنها المؤسسة المصرفية”.

وأكد لنقي أن “الموقف الاحادي من جانب مجلس النواب اربك المشهد السياسي وزاد في انقسام مؤسسات الدولة واي قرار سيصدره المحافظ محمد شكري ستقابله طعون قضائية ببطلان هذا القرار لأنه تعيينه غير قانوني وغير دستوري”.

ورأى لنقي أن “المجتمع الدولي والاقليمي لن يسمح بالفراغ السياسي وسيسعى مع الدول الاقليمية إلى الضغط على مجلس النواب لإصدار قانون الانتخاب و الاستفتاء على مشروع الدستور، وبالتالي يتم حل هذه الاجسام الموجودة الان ويأتي جسم جديد موحد يمكنه التعامل معه”.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة إن “بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لم تنجح في الماضي ولم تنجح الآن في حل الأزمة السياسية لأن الحل عند الليبيين فقط ولهذا اطالب لقاء ثلاثي من رؤساء المجلس”.