ميشيل: نؤيد فكرة تخفيف تدريجي للعقوبات ضد موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو – بروكسل – عبر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، عن قناعته بإمكانية تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو بشكل تدريجي، فيما إذا تحركت الأخيرة نحو تطبيق فعلي لاتفاقية مينسك الرامية إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وحل الأزمة في هذا البلد.

جاء هذا الموقف أثناء لقاء ميشيل برئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم في مقر إقامة الأخير قرب موسكو، حيث تم بحث إمكانية إعادة إنعاش الحوار بين الأوروبي – الروسي، حيث قال إنه “يتعين أن تتوفر الإرادة من أجل فتح حوار جدي حول المصالح الاستراتيجية المشتركة والقضايا الاقتصادية والأمنية”، حسب كلامه.

وعقد ميشيل وميدفيديف مؤتمراً صحفياً مشتركاً بعد اللقاء ركزاً فيه على ضرورة الاستمرار في معاينة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المسائل محل الخلاف.

ويسعى رئيس الوزراء البلجيكي “لإقناع” الطرف الروسي بضرورة إعادة استئناف الحوار بين موسكو وبروكسل والتحرك نحو رفع العقوبات المتبادلة المفروضة بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وكان ميشيل أقر قبل زيارته لموسكو بأن دول الاتحاد الأوروبي تعاني من العقوبات التي فرضتها موسكو عليها، رداً على عقوبات مماثلة، مؤكداً أن العقوبات ليست غاية بحد ذاتها، وأنها هدفت في البداية إلى تحريك الأمور باتجاه الحوار.

كما بحث المسؤولان أموارً تتعلق بالاستثمارات ومحاربة الازدواج الضريبي.

ومن المنتظر أن يلتقي ميشيل خلال زيارته التي بدأت يوم أمس لروسيا، بالرئيس فلاديمير بوتين، حيث سيتم البحث في عدة قضايا إقليمية واستراتيجية مثل الملف السوري والهجرة ومحاربة الإرهاب.

وكان المسؤول البلجيكي قد أكد أنه سيطرح مع المسؤولين الروسي مسألة حقوق الانسان في بلاده، مشدداً على ضرورة عدم وجود قضايا “محرمة”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهوداً واضحة من أجل إعادة العلاقات مع روسيا، بعد سنوات من التوتر والفتور خاصة على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا وقيامها بضم شبه جزيرة القرم عام 2014.