إحصائية: نصف الإيطاليين يؤمنون بأن الحكومة تحمي البلاد من الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أن نصف الإيطاليين يؤمنون بأن الحكومة توفر الحماية اللازمة للبلاد من الإرهاب.

وكشف التقرير الدوري لمعهد (إيوريسبيس) الإحصائي لعام 2018، أن “رأي الإيطاليين إيجابي من ناحية القدرة على مكافحة تهديدات الإرهاب الدولي”، فقد “أعرب 50٪ من المواطنين عن قناعتهم بأن الحكومة نجحت في حماية إيطاليا”، وأنه “على الرغم من تهديد الأصولية الإسلامية لأوروبا، فإن الغالبية العظمى من المواطنين 72.9٪، أكدوا أنهم أبقوا على عاداتهم اليومية نفسها كما في السابق”.

وأظهرت المعطيات أن “ثلث الإيطاليين، أي بنسبة 33.6٪ ينظرون بشكل أكثر ريبة من الأشخاص ذوي الملامح الشرق أوسطية”، وأن “نسبة 29.2٪ قللوا من رحلاتهم بشكل عام”، بينما “أكد حوالي ربع العينة المستطلعة آراءها (23٪)، محاولة تجنب السفر إلى الخارج”، في حين “يتجنب أكثر من خُمس الفئة (20.1٪) التردد على الأماكن المزدحمة”.

وخلص التقرير الى القول إن “نسبة 19.6٪ تحاول تجنب المحطات والمطارات بينما يحاول 17.8٪ التقليل من استخدام وسائل النقل العام”.