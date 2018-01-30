سياسي إيطالي: مشكلة الهجرة لا تحل لأنها اندرجت ضمن الأعمال المربحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سياسي إيطالي أن مشكلة الهجرة لم يعد بالإمكان إيجاد حل لها لأنها اندرجت ضمن الأعمال المربحة.

وأضاف مرشح حزب (خمس نجوم) لرئاسة الوزراء، لويجي دي مايو، في تصريحات متلفزة الثلاثاء، أن “الهجرة أحد الأعمال التجارية في إيطاليا”، وأنه “لم يتم حلها لحد الآن، لأن هناك جهات كثيرة تضارب بها”، والتي “من بينها من تقوم في بعض الأحيان أيضا بتمويل الأحزاب السياسية، والتي لا تحل المشكلة من جانب الحكومة”.

وذكر دي مايو أنه “لوقف هذه التجارة، أول شيء يجب القيام به هو إلغاء العقود الخاصة بحالات الطوارئ”، والتي “تمنح لأرباب العمارات السكنية أو للتعاونيات والجمعيات”، التي تعنى بمجال الهجرة.