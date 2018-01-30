الحمد الله يبحث مع موغيريني اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – بروكسل – قال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله بحث، اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، سبل اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين وإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها، كما بحث معها دعم عدد من المشاريع التنموية خاصة في قطاع غزة.

واضاف المكتب في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، تأكيده على ضرورة قيام الاتحاد الاوروبي بدور فعال في عملية السلام، واتخاذ خطوات عملية لانقاذ حل الدولتين، وصولا الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وتابع “ثمن الحمد الله دعم الاتحاد الاوروبي لفلسطين، داعيا إلى مزيد من الجهود للضغط على اسرائيل من اجل وقف خطواتها الممنهجة في تقويض حل الدولتين، وإلزامها بوقف انتهاكاتها بحق ابناء شعبنا، لا سيما وقف التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واعتقال المواطنين خاصة الاطفال”.

وقد وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الثلاثاء للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة يوم غدٍ الأربعاء.