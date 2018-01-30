ألفانو: أزمة أوكرانيا أولوية للرئاسة الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو “ان الازمة الاوكرانية تعد من اولويات منظمة الامن والتعاون في اوروبا خلال الرئاسة الايطالية”.

ووفقا لتغريدة لوزارة الخارجية على (تويتر) الثلاثاء، فإن الوزير ألفانو، أضاف خلال اجتماعه في العاصمة الأوكرانية كييف برئيس الوزراء فولوديمير غروسمان، أن “علاقاتنا الاقتصادية الثنائية جيدة ويمكن ان تتحسن”، فـ”الاصلاحات، مناخ الاعمال المشجع للاستثمارات واليقين القانوني هي مفتاح اجتذاب الشركات الاجنبية”.

وكان الفانو قد وصل اليوم الى كييف في بداية مهمة تستمر ثلاثة ايام، تشمل اوكرانيا وروسيا، بصفته الرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في تغريدة أخرى أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية، افتتح في العاصمة الأوكرانية منتدى الأعمال الإيطالي – الأوكراني، وأشار في هذا السياق الى أن “السوق الأوكرانية توفر إمكانات كبيرة لتعزيز حضور شركاتنا، في القطاعات التي تتباهي فيها بالمهارات والخبرات والمزايا التنافسية”.