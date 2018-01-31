 إسرائيل تعرض على اجتماع بروكسل مشاريع بشأن غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – يرتقب أن تطرح إسرائيل على إجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، خطة لتسهيل تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إن “الخطة تقدر بمليار دولار بحيث ستطلب إسرائيل من هذه الدول تمويلها”، وأنها “تنص على إقامة منشآت لإزالة ملوحة مياه البحر ومشاريع أخرى في مجال الكهرباء والغاز وتطوير المنطقة الصناعية ايرز”.

ولفتت الصحيفة إلى ان “الوزير الإسرائيلي للتعاون الإقليمي تساحي هانغبي، سيعرض بنود الخطة، مع التشديد على ان إسرائيل لن تبدي ليونة فيما يتعلق بإدخال المواد المسماة بثنائية الاستخدام، أي من شأنها ان تستخدم أيضا لأغراض إرهابية”.

وبادرت النرويج، التي ترأس اللجنة، الى تنظيم اللقاء بالمشاركة مع مسؤولة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

ويراس رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الوفد الفلسطيني إلى الإجتماع الذي يشارك فيه أيضا مبعوث الرئيس الأمريكي للأتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات ووزير الخارجية المصري سامح شكري.