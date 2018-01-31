إيطاليا: تراجع ميدان العمل بـ0.2٪ منذ بدء العام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أنه بعد نمو مجال العمل الشهر الماضي كانون الأول/ديسمبر، تراجع عدد العاملين بنسبة 0.3٪ أي ما يعادل 66 ألف وحدة، ليعود إلى المستوى الذي كان قد توقف عند في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وكشفت المعطيات التي تضمنها تقرير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، عن “انخفاض ​​معدل الوظائف هذا العام إلى نسبة 58.0٪”، أي بـ”-0.2 نقطة مئوية”، مبينا أن “انخفاض فرص العمل هذا الشهر التي سجلتها التقديرات المؤقتة للمعهد شملت كلا الجنسين وجميع الفئات العمرية، باستثناء الفئات التي تجاوزت سن الخمسين”.

واشار التقرير الى أن “الانخفاض في عدد الموظفين، شمل ذوي العقود الدائمية والمحددة المدة أيضا”، بينما “بقي عدد أصحاب الأعمال المستقلة مستقراً”.

وذكر تقرير (إستات) أن “الزيادة في عدد العمال تأكدت على الأساس السنوي بنسبة 0.8%”، أي ما يعادل 173 ألف شخص من النساء والرجال”، موضحا أن “النمو يتركز بين العمال المؤقتين (+303 ألف)، بينما انخفض عدد أصحاب الأعمال ​​المستقلة (-105 آلاف) والدائمون بنسبة أقل (-25 ألف)”.

وسجل التقرير “زيادة في عدد العاملين الذين تفوق أعمارهم الخمسين عاما بمجموع 365 ألفا، والذين تتراوح أعمارهم بين 15ـ24 عاما بحاصل 42 ألفا”، في حين “إنخفض ​​عدد العاملين من الفئة بين 25ـ49 سنة بمجموع 234 ألفا”.