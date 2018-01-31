وزير الهجرة الألباني يزور إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ استقبل من قبل المدير العام لقسم الإيطاليين في الخارج وسياسات الهجرة في وزارة الخارجية، لويجي ڤينيالي وزير الشتات الألباني بانديلي مايكو، بمقر الوزارة، قصر (فارنيزينا).

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان الأربعاء، أن “اللقاء الذي تم بحضور كبار المسؤولين من هيئة التعاون والتكامل الأوروبي، جرى خلاله بحث جميع جوانب الهجرة الألبانية في إيطاليا”، كما “أعرب الطرفان عن تقديرهما لمستوى التكامل العالي المستوى، الذي تحقق وهو نموذج إيجابي للغاية”.

وأضاف البيان أن “وزارة الخارجية أكدت لألبانيا أقصى استعداد لتقديم التجربة الإيطالية الموحدة في موضوع تسجيل المقيمين في الخارج، من أجل تحقيق مشاريع ألبانية مماثلة أيضا من خلال البعثات التقنية المناسبة”.

من جانبه “أكد الوزير مايكو التزام حكومة تيرانا بالتعاون النشط من أجل التوصل إلى حلول عملية تتيح مواجهة ظاهرة القاصرين الألبان غير المصحوبين، الذين يصلون إلى الأراضي الإيطالية”، وفق نص البيان.