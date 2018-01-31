وزير الإقتصاد الإيطالي: تجاوزنا الأزمة لكن علينا ترسيخ النتائج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال وزير الاقتصاد الإيطالي پيير كارلو پادوان إن بلاده “خرجت من الازمة من الناحية المالية والتنمية والحسابات العامة”، إلا أنه “يتعين علينا الآن تعزيز هذه النتائج”.

وفي تصريحات من ميلانو المتواجد فيها لحضور حدث “إيطاليا منفتحة”، الأربعاء، أضاف الوزير پادوان أن “علينا أيضا إعداد أنفسنا للتطلع الى المستقبل”، أنه “لا يمكن ان فعل ذلك دون النظر الى مجال الابتكار”.

وخلص وزير الإقتصاد الى القول “تتملكني وأكثر من أي وقت مضى، فكرة أن ما تم القيام به في السنوات الأخيرة يتفق مع مبدأ أن الابتكار هو محرك النمو”.