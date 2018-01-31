برلماني إيطالي: لا انفتاح غير مشروط على المهاجرين الاقتصاديين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني يميني إيطالي “إننا نؤيد استقبال المهاجرين الفارين من الحرب”، لكن “لا للانفتاح بشكل عشوائي على المهاجرين الاقتصاديين”.

وأضاف رئيس كتلة برلمانيي حزب (أخوة إيطاليا) فابيو رامپيلّي، أن “هناك عشرات الملايين من الرجال الذين يريدون الهروب من أفريقيا بحثا عن الحظ في مكان آخر”، لكن “إيطاليا ليست قادرة على استضافة الجميع”، لذا فـ”نحن بحاجة إلى وضع بروتوكول لضمان مساعدة الفارين من الصراعات”، وبالتوازي “بروتوكول صارم للمغتربين لأسباب اقتصادية، وربط هذه الإمكانية حصرا، بعقد عمل واكتفاء ذاتي”.

وأكد رامپيلّي على ضرورة “صد المهاجرين على طول سواحل شمال افريقيا وإعادتهم الى بلدانهم”. وخلص إلى القول إن “النموذج الأمثل هو الذي اتبعه مواطنونا الذين هاجروا في القرن الماضي، باتباع إجراءات محددة جدا، دون أن يفقدوا كرامتهم، محترمين البلدان التي وصلوها”.