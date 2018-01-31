موغيريني: علينا الإبقاء على أفق سياسي لحل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضرورة العمل من أجل الإبقاء على الأفق السياسي لتسوية الصراع في الشرق الأوسط بناء على حل الدولتين.

وكانت موغيريني تتحدث قبل بدء الاجتماع الاستثنائي للجنة الاتصال لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين، اليوم الاربعاء في بروكسل، مركزة على أهمية تكثيف جهود كافة الشركاء الدوليين خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

ويرمي الاتحاد الأوروبي من وراء رعايته لاجتماع هذه اللجنة التي ترأسها النرويج، إلى التأكيد على ربط التقدم السياسي في ملف السلام في الشرق الأوسط بالتقدم الاقتصادي، وذلك بوصفه أحد أكبر المانحين للسلطة الفلسطينية وأهم الشركاء الاقتصاديين لإسرائيل.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن اجتماع اليوم يهدف إلى استعراض كيفية توزيع الجهد الدولي مالياً وسياسياً لتغطية كافة الجوانب التي تؤدي إلى عدم تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وبالتالي نسف أي إمكانية تفاوض أو حل.

ويشدد الأوروبيون في هذه المرحلة على ضرورة الاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية لمساعدتها على بسط سيطرتها على قطاع غزة، ” الوضع الأمني في غزة مرتبط بالأوضاع الأمنية في المحيط”، وفق كلام موغيريني.

ويأتي هذا الموقف انطلاقاً من قناعة بروكسل بان السلطة الفلسطينية هي الطرف الشرعي الوحيد الممكن التعامل معه والمخول استئناف المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي.

كما تطرق المسؤولة الأوروبية إلى الشق السياسي من لقاء اليوم، فأكدت على أن المجتمعين يريدون التأكيد على عدم وجود أي بديل لحل الدولتين.

ويهدف اجتماع اليوم، الذي يضم وزراء خارجية وممثلين عن دول عربية وكذلك ممثلين عن مؤسسات مالية دولية إلى القول بأن أي تحرك نحو حل الصراع في الشرق الأوسط لا بد أن يكون جماعياً.

وفي هذا الاطار حرصت موغيريني على توجيه رسالة أوروبية مزدوجة مفادها عدم إمكانية الاستغناء عن الولايات المتحدة الأمريكية كشريك في صنع السلام في الشرق الأوسط، وكذلك عدم واقعية أي توجه أمريكي فردي.

وأقرت المسؤولة الأوروبية بعدم معرفة الاتحاد الأوروبي بأي تفاصيل هو الخطة الأمريكية التي تتحدث عنها واشنطن لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويذكر أن موغيريني سبق وأجرت لقاءات ثنائية صباح اليوم وليل أمس مع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، وكذلك وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي..

كما أجرت لقاء ثنائياً أمس مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله.

وألمحت موغيريني أن اجتماع اليوم سيكون فرصة للقاء بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.