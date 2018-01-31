وزيرة خارجية النرويج: يتعين إعادة بناء الثقة بين أطراف الصراع بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت وزيرة الخارجية النرويجية إينه ماري اريكسن سوريدي، على ضرورة أن تعمل كافة أطراف المجتمع الدولي على إعادة بناء الثقة بين الطرفين المعنيين أساساً بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وكانت النرويج التي ترأس لجنة الاتصال لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين قد دعت لعقد اجتماع طارئ لهذه اللجنة اليوم في بروكسل،حيث ذكرت وزيرة الخارجية أنه “رأينا أن الدعوة للحوار أفضل من الصمت، في هذا الوقت الصعب.

وتشدد النرويج على ضرورة إعداد خطة متكاملة من أجل إعادة السيطرة على قطاع غزة، ما يعني دعم عمل السلطة الفلسطينية في توجهها نحو تنفيذ اتفاق القاهرة أواخر العام الماضي والذي أرسى قواعد المصالحة الفلسطينية.

ويرغب الاتحاد الأوروبي والنرويج في العمل مع كافة الأطراف الدولية من أجل منع تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وإعادة إحياء مفاوضات السلام، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وما أثاره من تداعيات.

ورأت الوزيرة النرويجية بأنه من غير الممكن إحداث تقدم على المدى الطويل ما لم يعود الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى المفاوضات لحل القضايا العالقة مثل مسالة الأراضي والأمن واللاجئين والحدود والقدس وغير ذلك.

وفي هذا الإطار، تأتي مواقف الاتحاد الأوروبي والذي يشدد على ضرورة عدم الخروج عن اتفاقيات أوسلو ومرجعيات السلام المعتمدة وضرورة الاستمرار في العمل مع الرباعية الدولية ( الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي).

ويرغب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالعمل مع العديد من الدول العربية المؤثرة في الصراع مثل الأردن ومصر، بالإضافة إلى عدم إهمال دور الجامعة العربية.

كما يرى الاتحاد أن كل الخطط السياسية والاقتصادية لا يمكن أن تخرج عن إطار العمل الدولي المشترك المفترض أن يؤدي لحل الدولتين.

هذا ومن المفترض أن يكون اجتماع لجنة الاتصال في بروكسل اليوم فرصة لكل من ممثلي الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للالتقاء وتبادل وجهات نظر بمشاركة أمريكية.