الاتحاد الأوروبي: مساعدات مالية لمساعدة سكان القدس الشرقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتمدت المفوضية الأوروبية قراراً يقضي بمنح مساعدات مالية للفلسطينيين بقيمة 42,5 مليون يورو لمساعدة السكان المحليين خاصة في القدس الشرقية

وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، والتي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس المفوضية، قد أعلنت عن هذا الأمر اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية النرويج إينه ماري إريكسن سوريدي، بمناسبة الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الاتصال لتنسيق المساعدات للفلسطينيين.

وتهدف المفوضية من هذا التحرك إلى دعم الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، من خلال مشاريع يستفيد منها الشباب والقطاع الخاص، مثل قطاعات التعليم والمياه والصحة والاستثمار والتنمية الاجتماعية.

وكانت موغيريني أكدت أن العمل الأوروبي يندرج في إطار رؤية تقوم على ضرورة تسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بواسطة مفاوضات مباشرة بدعم دولي، ما سيؤدي إلى قيام دولتين إسرائيل وفلسطين قادرتين على العيش ضمن علاقات حسن جوار مع المحيط.

ويرى الأوروبيون ألا بديل عن حل الدولتين وأنه المسار الواقعي الوحيد لإحلال السلام في الشرق الأوسط، فمن وجهة نظرهم يحقق هذا الحل الطموحات المشروعة للطرفين، ويحفظ أمن إسرائيل.