وزير إيطالي: بيانات سوق العمل تؤكد تحسّن على الأجلين المتوسط والبعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير العمل الإيطالي جوليانو پوليتّي إن بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) تُظهر الى جانب التذبذبات والتصحيحات الشهرية، سوق عمل لم ينتظم بشكل كامل بعد، لكنها تؤكد أن هناك ثمة تحسن على المديين المتوسط والبعيد.

وتعليقا على المعطيات التي نشرها (إستات) عن قطاع العمل، الأربعاء، أضاف الوزير پوليتّي في بيان أن “الزيادة في عدد العاملين تبلغ 173 ألف، أكثرهم على أساس سنوي”،أما “الانخفاض في عدد العاطلين عن العمل فهو 273 ألف شخص، مع معدل بطالة ينخفض إلى نسبة 10.8٪”.

وذكر وزير العمل والسياسات الاجتماعية، “نحن واثقون من إمكانية حدوث دفعة إيجابية لزيادة العاملين في الأشهر المقبلة”، واختتم مشيرا الى أن “ذلك بفضل الحوافز التي تهدف الى تشغيل الشباب بعقود دائمية”.