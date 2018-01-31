مسؤول إيطالي: آمل أن توقظ قائمة الإنتربول ساسة البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية – قال مسؤول إيطالي “آمل أن تتمكن قائمة الإنتربول من ايقاظ الجميلة النائمة في الغابة”، في إشارة الى السياسيين في البلاد.

وتعليقا على أنباء تفيد بأن الإنتربول قد أصدر قائمة بأسماء 50 مشتبها بالإنتماء الى صفوف مقاتلي تنظيم (داعش)، وصلوا مؤخرا إلى إيطاليا على متن قوارب الهجرة، أضاف رئيس مقاطعة ڤينيتو (شمال) لوكا تزايا، أن “كثيرين وأنا شخصيا من بينهم، حاولنا بلا جدوى”، تحذير ساسة البلاد “منذ بدء ظاهرة الهجرة على السواحل الإيطالية”.

وتابع تزايا، الذي ينتمي إلى حزب رابطة الشمال، “إن الخوف من تسلل الإرهابيين بين تدفقات الهجرة، الذي كان مبرراً، والذي أعربت عنه أنا أيضا منذ وقت طويل، أصبح الآن مؤكدا من قبل مصدر لا جدال فيه”، مبينا أن الأمر يتعلق بـ”التأكيدات مثيرة للقلق، من شأنها أن تثير أسئلة عديدة تُطرح على بعض الجميلات النائمات في الغابة”، الذين “ادعوا منذ ذلك الحين أن الأمر يتعلق بأشخاص طيبين فقط، لأن الإرهابيين الحقيقيين يأتون بالطائرة، وأن من قال عكس ذلك يُطلق تحذيرات دون أساس”.

واختتم رئيس مقاطعة ڤينيتو بالقول “أنا الآن أسألهم إن كانوا يعتبرون أصحاب الأسماء في قائمة الانتربول المقلقة، رجالا طيبين أيضا”.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد أفادت في تقرير بأنها حصلت على نسخة لقائمة وزعها الإنتربول تضم 50 “مقاتلا أجنبيا” يحمل جميعهم الجنسية التونسية، يعتقد بأنهم تسللوا بحرا إلى إيطاليا، قد يحاولون الوصول إلى بلدان أوروبية أخرى.

وذكرت الصحيفة أن الانتربول أرسل هذه القائمة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى وزارة الداخلية الإيطالية، والتي وزعتها بعد ذلك على الوكالات الوطنية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء أوروبا.