رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة خروج لقاء بروكسل بمواقف إيجابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-بروكسل- أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أهمية خروج الإجتماع الطاريء للجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين المقرر اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل بمواقف إيجابية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في مقر السفارة النرويجية في بروكسل مع وزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن سوريدي، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والسفير الفلسطيني لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الحمد الله اكد “ضرورة خروج مؤتمر المانحين بمواقف ايجابية تجاه استمرار دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والضغط على اسرائيل لرفع كافة القيود عن الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بالاضافة الى اقامة العديد من المشاريع الحيوية والتنموية خاصة في قطاع غزة، وكله بالتوازي مع مسار سياسي للوصول الى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

واضاف “ثمن الحمد الله دعم النرويج لفلسطين، وعلى اقامتهم مؤتمر المانحين الاستثنائي العاجل نظرا لما تمر به العملية السلمية والسياسية من تعثر ومعيقات”.

وينعقد الإجتماع الطاريء للجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين اليوم برئاسة النرويج والإتحاد الأوروبي لبحث فرص تعزيز حل الدولتين والأوضاع في غزة.