هيئة التفاوض بالمعارضة السورية ترفض تشكيل لجنة دستورية وفق سوتشي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكّد مصدر في الهيئة العليا للماوضات التابعة للمعارضة السورية أن الهيئة ستجتمع خلال اليومين المقبلين لمناقشة مؤتمر سوتشي، وإعلان “استراتيجية مضادة” لنتائجه تمنع تطبيق ما سعى الروس لتمريره، على رأس ذلك رفض تشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور جديد في سورية، وفق ما أوصى المؤتمر.

وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “الهيئة العليا ترفض اللجنة الدستورية التي أُعلن عنها في نهاية مؤتمر سوتشي رفضا قاطعاً، ولن تُشارك بها أو تعترف بها تحت أي ظرف أو ضغط، وستكف لجميع الأطراف أنها خارج مرجعية جنيف وخرج مرجعية القرار الأممي 2254، ولا يمكن القبول بها، ولن تكون الهيئة جزء من هذه اللجنة كما ادّعى الروس”.

وكان قد نتج عن مؤتمر سوتشي الذي عُقد أمس الثلاثاء في المنتجع الروسي، بحسب البيان الختامي، الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري،

وذكر البيان الختامي “اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد الحكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وأوضح أن هذه اللجنة الدستورية “ستضم- بالحد الأدنى- ممثلين للحكومة وممثلين للمعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سورية، على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف”.