إيطاليا تنفي تقارير عن وجود 50 “مقاتل أجنبي” تونسي بأراضيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت شعبة الامن العام في وزارة الداخلية الايطالية الاربعاء تقارير إعلامية تحدثت عن تسلل 50 “مقاتلا أجنبيا تونسيا” يتبعون لتنظيم الدولة (داعش) إلى أراضي البلاد، عبر قوارب الهجرة.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد أفادت في تقرير بأنها حصلت على نسخة لقائمة وزعتها (الانتربول) لمواطنين تونسيين يشتبه بإنتمائهم إلى “المقاتلين الاجانب” في تنظيم داعش، يِعتقد بأنهم تسللوا بحرا إلى إيطاليا، ربما يحاولون الوصول إلى بلدان أوروبية أخرى.

ونوهت شعبة الأمن العام الإيطالية في بيان بأنه “في سياق العلاقة االثابتة والمتواصلة والمثمرة في مجال التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الإيطالية والتونسية، أشارت الأخيرة في وقت سابق إلى احتمال دخول عناصر تنتمي إلى جماعات متطرفة مزعومة إلى إيطاليا”. وأضاف البيان أن “التعاون الدولي المثمر بين جهازي شرطة البلدين قد سمح باقتفاء أثر عدد قليل من الأشخاص المبلغ عنهم، تم ترحيلهم فورا إلى بلادهم بعد إجراءات تحديد الهوية المقررة”.

ولفت البيان إلى أنه “بطبيعة الحال، فإن الاهتمام موجّه إلى أولئك الذين يصلون بشكل غير مشروع إلى أراضينا، والذي تؤكده، وبما لا يقبل الجدل، إجراءات الطرد الفوري بحق بعض الأشخاص المبلغ عنهم”. واضاف “بفضل التعاون المذكور مع السلطات التونسية، تتم، مرتين في الأسبوع، عمليات إعادة جماعية إلى ذلك البلد”.