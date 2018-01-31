ليبيا: تأجيل لقاء بطرابلس لرئيسي لجنة الصياغة الموحدة للنواب والأعلى للدولة مع المبعوث الأممي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أكد رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، موسى فرج تأجيل اللقاء الذي كان مقررا يوم غد الخميس في العاصمة طرابلس مع رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، عبدالسلام نصية ومبعوث الامم المتحدة، غسان سلامة .

وقال فرج تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أنّ “سبب تأجيل اللقاء، الذي كان مقررا بمقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة، هو انشغال مبعوثها الخاص إلى ليبيا، ومن المحتمل انعقاده الأسبوع القادم”.

وأوضح فرج أنه تم عقد “عدة اجتماعات مع أعضاء لجنة الحوار للبحث حول الصيغة المناسبة لتحقيق الشراكة، كما ينص عليه الاتفاق السياسي، ولكن مجلس النواب رفض مبدأ الشراكة مثال على ذلك تعيين محافظ ليبيا المركزي دون الاهتمام بالمادة 15″، على حد وصفه.