حماس تستهجن ادراج هنية على قائمة الإرهاب الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- استهجنت حركة (حماس) إدراج الولايات المتحدة الأمريكية اسم رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، على قائمة الإرهاب.

وقالت في بيان حمل توقيع الناطق بإسم الحركة، فوزي برهوم، إنها “تعتبر ذلك تطورًا خطيرًا وخرقَا للقوانين الدولية التي منحت شعبنا الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال واختيار قيادته”. ورأت أن “هذا القرار يدلل على الانحياز الأمريكي الكامل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويوفر غطاءً رسميا للجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، ويشجع على استهداف رموزه وعناوينه وقيادته”.

وأضاف برهوم “تعتبر الحركة أن إصدار البيان في هذا التوقيت يأتي في سياق علمها أن حركة حماس وعلى رأسها الأستاذ إسماعيل هنية تتصدر الجهات التي تعمل بكل السبل لإجهاض (صفقة القرن) الخبيثة، والتي تهدف إلى شطب القضية الفلسطينية وطمس حقوق الفلسطينيين الثابتة”. وقال “كما تدعو الحركة الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا القرارات، والتوقف عن هذه السياسات والمواقف العدائية والتي لن تغير من الحقائق شيئا، ولن تثنينا عن الاستمرار في القيام بواجباتنا تجاه شعبنا والدفاع عنه وتحرير أرضه ومقدساته”

وبدوره، قال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران إن “قرار الخزانة الأمريكية ادراج اسم الأخ إسماعيل هنية على لائحة الإرهاب يثير السخرية وكأننا كفلسطينيين نبحث عن شهادة حسن سلوك عند أمريكا”. وأضاف في بيان “بعد قرار ترامب المتعلق بالقدس لم يعد أي موقف مستغرب او مستبعد”. ‎وتابع بدران “في منطقتنا لا يوجد احد ينطبق عليه مصطلح الإرهاب أكثر من دولة الإحتلال بكل مكوناتها السياسية والأمنية والعسكرية وأدرعها المالية التي تمول قتل الأطفال وهدم البيوت والإستيلاء على أراضي الفلسطينيين”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت اليوم الاربعاء إن “إ سماعيل هنية هو زعيم ورئيس المكتب السياسي لحماس، التي صنفت في عام 1997 كمنظمة إرهابية أجنبية”. واضافت “يرتبط هنية بعلاقات وثيقة مع الجناح العسكري لحركة حماس، وكان مؤيدا للنضال المسلح، بما في ذلك ضد المدنيين. وقيل إنه تورط في هجمات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين”.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية “حماس مسؤولة عن مقتل 17 شخصا أميركيا في هجمات إرهابية”