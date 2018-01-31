وكالة فرونتكس الأوروبية تطلق عملية جديدة بوسط البحر الابيض المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إطلاق عملية جديدة في وسط البحر الأبيض المتوسط، لمساعدة إيطاليا في السيطرة على سواحلها.

وقالت الوكالة ان العملية الجديدة (ثيميس) ستبدأ مطلع شباط/فبراير المقبل، وستشكل أنشطة “البحث والانقاذ” عمودها الفقري، وهي بديل لعملية (تريتون)، التى انطلقت فى عام 2014.

وستشمل أنشطة (ثيميس) السيطرة العملية على تدفقات الهجرة المنطلقة من الجزائر وليبيا وتونس ومصر وتركيا وألبانيا.

وقال المدير التنفيذى لوكالة (فرونتكس) ، فابريشي ليجيري “ان عملية ثيميس ستراقب بشكل افضل مسارات الهجرة المتغيرة والجريمة العابرة للحدود”. وأضاف “ستساعد فرونتكس ايطاليا فى مجال مكافحة الانشطة الاجرامية مثل تهريب المخدرات عبر البحر الادرياتيكي”.