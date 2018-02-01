عريقات يدين ادراج امريكا هنية على قائمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات على “رفض منظمة التحرير الفلسطينية واستنكارها لقرار وزارة المالية الامريكية بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على قائمة الاٍرهاب”.

ودعا عريقات في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى “إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وذلك للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ولمواجهة المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع”.

وهذا هو اول رد فلسطيني رسمي على القرار الأمريكي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت مساء أمس قرار إدراج إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب.

وادانت حركة (حماس) والعديد من الفصائل الفلسطينية القرار الأمريكي.