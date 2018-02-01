أوكسفام: تلزم اتفاقية جديدة بين إيطاليا وليبيا حول المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت منظمة أوكسفام أن من الضروري أن تكون هناك اتفاقية جديدة بين إيطاليا وليبيا حول المهاجرين.

وقال المدير التنفيذي للفرع الإيطالي للمنظمة، روبرتو باربيري أن “المهاجرين الذين يهربون من الحروب والاضطهاد، يصلون إلى ليبيا ليجدو جحيما آخر”، وأن “على الحكومات الأوروبية واجب حماية حقوق الإنسان لجميع الناس، ومن بينهم المهاجرين”، مؤكدا أن “من يعبر البحر ليغادر ليبيا، لا ينبغي أن يُعرقل ويُعاد إليها، لأنه سيكون هناك في خطر كبير جدا”.

وذكر باربيري أنه “يجب على إيطاليا على وجه الخصوص أن تنهي الاتفاق مع ليبيا فورا”، وأن “اتفاقية جديدة يجب أن تعطي الأولوية لأمن ورفاهية جميع الذين يسعون للحصول على المساعدة في ليبيا”.

وخلص المسؤول في أوكسفام الى القول، إنه “بدلا من محاولة منع المهاجرين من مغادرة ليبيا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يركز على تحرير جميع المهاجرين من المراكز التي يحتجزون فيها هناك، بغض النظر عن جنسياتهم”.