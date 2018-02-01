مسؤول إيطالي: رفعنا الإلتماس لإستضافة وكالة الأدوية بالموعد المحدد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول إيطالي إن “الإلتماس بشأن إستضافة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) لم يتم تقديمه لمكتب الوكالة في وقت متأخر”، بل “في الموعد المحدد”.

واضاف وكيل رئيس الوزراء لسياسات الاتحاد الأوروبي ساندرو غوتسي، في تصريحات إذاعية الخميس، “انها عملية صعبة”، لكن “من واجبنا القيام بذلك”.

أما بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة 4 آذار/مارس، فقد ذكر غوتسي إن “هناك الكثير من أوروبا في هذه الحملة”، فـ”كل الانتخابات الوطنية في نطاق الاتحاد الأوروبي تتخذ أوروبا فيها قلب النقاش”. واختتم بالقول إن “أوروبا ليست قطاعا، بل بُعداً تُتخذ في إطاره خيارات هامة”، وأن “إيطاليا دائما يقظة جدا من ناحية بروكسل”.