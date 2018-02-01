بونينو: تحالف سالفيني وبرلسكوني لا يكفي لفوز الإنتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة إيمّا بونينو إن “تحالف سالفيني – برلسكوني”، لا يكفي حاليا لضمان الفوز في الإنتخابات التشريعية المقبلة المقررة في الـ4 من آذار/مارس القادم.

واضافت بونينو في تصريحات إذاعية الخميس، أن “أوروبا والتكامل الأوروبي على ما أعتقد، شيء مختلف جدا، ولدي انطباع حتى الآن بأن”، التحالف المذكور سالفا “لا يكفي، لكن الديناميات غالبا ما تكون مفاجئة في كثير من الأحيان”.

وانتقدت زعيمة تحالف (أكثر أوروبا) القانون الانتخابي الإيطالي، قائلة “حاولنا إلغاء مبدأ التناسب، لكننا عدنا إليه بعد عشرين عاما، ومع هذا النظام لن يكون بالإمكان معرفة من سيحكم حتى ليلة التصويت”، لذلك “فقد عدنا الى النقطة نفسها”.

ورأت بونينو أن على القائمة التي تقودها “لتحقيق فائدة أكبر، التركيز على المواضيع والشعار، والترويج لها والتعريف بما نقترحه”. واختتمت بالقول إن “هذا القانون تمييزي ومضطرب، والوضع معقد جدا، فنحن في فوضى”.