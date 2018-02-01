لافروف يرحب باقتراح إيطاليا تعزيز المكون المتوسطي لحل أزمة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو ـ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان بلاده “تؤيد اقتراح ايطاليا بتعزيز المكون المتوسطي لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا، في محاولة لحل أزمة الهجرة في أوروبا”.

وذكرت الخارجية الإيطالية على صفحتها بمدونة (تويتر) الخميس، أنه في مستهل اللقاء مع نظيره الايطالي ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنجيلينو ألفانو، بموسكو الخميس، وصف لافروف مقترحات الرئاسة الايطالية للـ(OSCE)، بأنها “بناءة للغاية ومتجهة نحو المستقبل”، مبديا “تقديره للطريقة التي يتناول بها مُحاوره (ألفانو) القضايا، التي لا تتم بالمواجهة بل بالحوار الشامل”.

وذكّر ألفانو بأن “منظمة الامن والتعاون في اوروبا هي اكبر منظمة اقليمية ذات وظيفة استراتيجية، لانها ولدت فلسفيا لإبقاء قناة الاتصال مفتوحة دائما بين الغرب والشرق، وداخل اوروبا أيضا، حتى في ظل أسوأ الظروف”، واختتم بالقول إن المنظمة “تمتلك نظرة متوسطية ​​اعترف بها لافروف نفسه وثمّنها”.